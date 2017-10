dpa

Jarstein wieder zurück im Hertha-Training

Berlin (dpa/bb) – Rune Jarstein ist am Mittwoch beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der norwegische Stammtorhüter des Hauptstadtclubs hatte in dieser Woche bislang wegen Knieproblemen pausiert. Ob Jarstein am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke 04 wieder spielt, ließ Hertha-Trainer Pal Dardai offen. «Ich muss mit ihm noch darüber reden», sagte der Ungar nach der Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz.

Von den zurückgekehrten Nationalspielern trainierten am Mittwoch Valentino Lazaro, Ondrej Duda, Peter Pekarik und Vladimir Darida erstmals wieder mit dem Team. Vedad Ibisevic, Genki Haraguchi, Mathew Leckie und Karim Rekik fehlten hingegen noch und werden am Donnerstag zurückerwartet. Dass Dardai während der Länderspielpause auf etliche Spieler beim Trainingsbetrieb verzichten musste, sieht er problematisch: «Wir müssen aufpassen - es wird nicht einfach, gegen Schalke die richtige Mischung zu finden.»

Dardai hat Lazaro sein Startelfdebüt gegen Schalke in Aussicht gestellt. Der österreichische Nationalspieler, der in der Sommerpause von RB Salzburg nach Berlin wechselte, kam in dieser Saison aufgrund eines Außenbandrisses im Sprunggelenk in der Bundesliga erst zu einem Kurzeinsatz. «Es kann sein, dass er von Anfang an spielt», sagte Dardai.

