14-Jähriger beschimpft und mit Messer angegriffen

Ein 14-Jähriger ist im Berliner S-Bahnhof Alexanderplatz von vier jungen Männern beschimpft und mit einem Messer angegriffen worden. Der Jugendliche war am Dienstag mit einem Bekannten in der Einkaufspassage des S-Bahnhofs unterwegs, als er von der Gruppe angesprochen und beschimpft wurde, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Plötzlich soll ein 18-Jähriger aus der Gruppe ein Messer gezogen und es dem Jugendlichen in den linken Arm gestochen haben. Der Jugendliche flüchtete mit seinem Begleiter in eine U-Bahn und konnte mithilfe eines Fahrgastes die Polizei alarmieren.

Aufgrund der Beschreibung der Täter nahmen die Polizisten einen 15-Jährigen und zwei 18-Jährige am Alexanderplatz fest. Alle drei wurden in eine Gefahrensammelstelle gebracht. Der verdächtige Messerstecher wurde der Kriminalpolizei übergeben, die anderen beiden kamen nach Feststellung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß. Der 14-Jährige musste ins Krankenhaus.

Gerade am Alexanderplatz kommt es abends und nachts immer wieder zu Schlägereien, Überfällen und Diebstählen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei dort 7820 Straftaten, in diesem Jahr sanken die Zahlen etwas. Bis Dezember soll auf dem Platz eine Polizeiwache entstehen, in der Beamte rund um die Uhr präsent sein sollen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

