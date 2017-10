Eastside will im zweiten CL-Spiel Sieg

Nach dem 3:1-Erfolg gegen den tschechischen Tischtennis-Meister SKST Hodonin peilt der TTC Eastside bei TT Saint Quentinois in Frankreich den zweiten Sieg an. Schon vor zwei Jahren war das Team um die Rumänin Daniela Monteiro-Dodean Gruppengegner von Eastside. Der TTC gewann 2015 beide Partien. Die Berlinerinnen sind am Freitag auch diesmal trotz personeller Sorgen klarer Favorit.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen