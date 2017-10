dpa

Terrorangriff mit Biowaffen: Erstmals Großübung der Polizei

Mit einer in Deutschland bislang einmaligen Übung hat die Polizei den Großeinsatz bei einem Terroranschlag mit biologischen Waffen geprobt. Bei dem Testlauf in Berlin mit 300 Beteiligten ging es besonders um die Zusammenarbeit der Landes- und Bundespolizei sowie der Seuchenexperten vom Robert Koch-Institut und den Gesundheitsämtern. Beteiligt waren auch das Spezialeinsatzkommando GSG 9 und die Feuerwehr. Die dreitägige Übung hatte mit Vorbereitungen am Dienstag begonnen, der konkrete Teil mit dem simulierten Zugriff auf die Wohnung der Terroristen spielte sich am Mittwochmorgen auf einem Polizeiübungsgelände ab.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

