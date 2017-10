Spandau 04 will wieder alle Titel

Rekordmeister Spandau 04 startet am Samstag beim OSC Potsdam (1900 Uhr) in die neue Saison der Deutschen Wasserball-Liga (DWL). Nach verpassten WM-Teilnahmen des Nationalteams 2015 und 2017, der Absenz in Rio 2016 sowie durchweg schwachen internationalen Clubauftritten hat sich die Sportart im Zuge der Spitzensportreform personell und strukturell neu aufgestellt.

«Es gibt viele Fragezeichen, auf die wir mit Spandau wir mit einem Ausrufezeichen antworten wollen», sagte 04-Präsident Hagen Stamm und wählte große Worte. Mit seinem Bundestrainer-Comeback nimmt er wieder eine Schlüsselposition im deutschen Wasserball ein.

Spandaus Ausnahmestellung ist beeindruckend: 36 Mal seit 1979 waren die Wasserfreunde Meister, 31 Mal Pokalsieger, 15 Mal Gewinner des Supercups, der am 21./22. Oktober in Berlin in neuer Form als Viererturnier mit Waspo Hannover, ASC Duisburg und dem OSC Potsdam ausgetragen wird.

In allen Wettbewerben wollen die Spandauer wieder die Hauptrolle spielen. «Hauptkontrahent um die drei nationalen Titel wird wieder Hannover sein, das zwar in der Vorsaison den Pokal gewann, aber ansonsten die hochgesteckten Ziele mit einer Mannschaft voller Stars klar verfehlte. Das soll auch diesmal so bleiben», sagte 04-Manager Peter Röhle.

