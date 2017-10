Unbekannte sprengen Geldautomaten in Burg

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Burg (Spree-Neiße) gesprengt. Dabei wurde das Gebäude in der Bahnhofstraße, in dem sich die Bankfiliale befindet, stark beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung habe ihr Heim unverletzt verlassen können. Wie die Explosion gegen 2.00 Uhr erfolgte und ob die Täter Geld erbeuteten, teilten die Sicherheitskräfte zunächst nicht mit. Auch zur Höhe des Schadens gab es keine Angaben. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 14:50 Uhr

Quelle: dpa

