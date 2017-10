dpa

Autofahrer fährt in Berlin-Nikolassee Fußgänger an

Berlin (dpa/bb) - Ein 56-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Nikolassee einen Fußgänger angefahren und verletzt. Der 56-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Wagen auf der Spanischen Allee unterwegs und wollte links abbiegen, um auf die Autobahn zu fahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei übersah er einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der 54-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer am Rumpf verletzt und kam in eine Klinik. Zuerst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite über den Vorfall berichtet.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 09:00 Uhr

