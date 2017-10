Polizei nimmt zwei mutmaßliche Autoeinbrecher fest

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat in Berlin-Gesundbrunnen zwei Männer festgenommen, die sich an einem fremden Auto zu schaffen machten. Zivilpolizisten hatten am Dienstagabend in der Iranischen Straße drei Männer bemerkt: Einer schlug eine Autoscheibe ein, die beiden anderen beobachteten die Umgebung. Als ein Auto an ihnen vorbeifuhr, fühlten sie sich offenbar in ihrem Vorhaben gestört und liefen davon, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Zivilpolizisten forderten Unterstützung an. Als die drei Männer die Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie. Die Polizei konnte jedoch zwei von ihnen festnehmen - einen 22-Jährigen und einen 18-Jährigen, der bei der Festnahme Widerstand leistete. Der dritte Mann konnte unerkannt flüchten.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 08:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen