Mann soll ehemalige Lebensgefährtin bedroht haben

Ein 72-jähriger Mann soll in Oranienburg (Oberhavel) seine ehemalige Lebensgefährtin bedroht haben. Ein Spezialeinsatzkommando überwältigte ihn, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in die geschlossene psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die 61-jährige Frau blieb unverletzt, ihr Sohn hatte die Polizei alarmiert.

Es sollen auch Waffen im Spiel gewesen sein, wie die Polizei weiter mitteilte. Man habe in der Wohnung mehrere Einschusslöcher gefunden, es sei aber noch unklar, von wann diese stammten, so ein Polizei-Sprecher. Außerdem seien in der Wohnung vier Waffen gefunden und sichergestellt worden. Der Vorfall geschah am Dienstagabend in der Straße Havelkorso. Zuerst hatte die «B.Z.» auf ihrer Internetseite berichtet.