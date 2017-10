dpa

186 Tage Gartenausstellung in Berlin: Abschluss am Sonntag

Die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Berlin-Marzahn geht an diesem Sonntag nach 186 Tagen zu Ende. Am letzten Besuchertag (bis 18.00 Uhr) ist ein großes Abschlussfest geplant, zu dem sich auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) angemeldet hat (15.00 Uhr). Müller wird symbolisch den Staffelstab an die Stadt Heilbronn übergeben, die 2019 die Bundesgartenschau ausrichtet, teilte die Senatskanzlei mit. Am Sonntag kostet das Ticket noch 10 Euro statt wie bislang 20 Euro.

Schlechtes Wetter und immer wieder Regen hatten dem Gartenfestival am östlichen Stadtrand die Bilanz verhagelt. Statt der ursprünglich erwarteten rund zwei Millionen Gäste wird nun noch mit 1,6 Millionen Besuchern gerechnet. In die Landeskasse können nach Angaben der IGA-Geschäftsführung nur etwa 20 Millionen Euro Einnahmen gezahlt werden - 10 Millionen Euro weniger als kalkuliert.

