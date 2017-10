Impuls-Festival für Neue Musik beginnt

Gut eine Woche lang bringt das Impuls-Festival für Neue Musik in Sachsen-Anhalt und Berlin Konzerte auf verschiedene Bühnen. Den Auftakt bildet am Mittwoch das Musiktheater «Spiel im Sand» in der Oper Halle. Unter der Regie von Astrid Vehstedt werden politische Themen wie Terror in Krisengebieten und die Franco-Diktatur in Spanien angesprochen.

Insgesamt sind bis 19. November 30 Veranstaltungen in Halle, Dessau-Roßlau, Magdeburg, Halberstadt, Quedlinburg, Wernigerode, Leipzig und Berlin geplant. Das Programm zeigt 13 Uraufführungen - davon 9 Impuls-Auftragskompositionen und 2 deutsche Erstaufführungen.

Das Motto lautet «Volharding», was aus dem Niederländischen übersetzt etwa Standhaftigkeit, Ausdauer und Beharrlichkeit bedeutet. Damit spielt die international etablierte Veranstaltungsreihe auf ihren zehnten Geburtstag an. Geboten werden auch Spezialkurse für Komponisten und Dirigenten.

