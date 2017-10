Anhörung zur Kreisreform beschäftigt Fraktionen

Einen Tag nach der ersten Runde der Anhörungen zur umstrittenen Kreisreform im Brandenburger Landtag beraten heute CDU und Linke über die Ergebnisse. Die Linken kommen in Raddusch (Oberspreewald-Lausitz) zu ihrer zweitägigen Herbstklausur zusammen. Auf dem Themenplan stehen auch die Lausitz, der Landesnahverkehrsplan und der Landesentwicklungsplan der Hauptstadtregion. Die CDU-Fraktion, die die Kreisreform ablehnt, will sich in Potsdam zu einer Sondersitzung treffen (10.00 Uhr). Bei der Anhörung am Montag und Dienstag war erneut scharfe Kritik an der Reform geäußert worden, mit der Rot-Rot die Zahl der Kreise von 14 auf 11 reduzieren will.

Letzte Änderung: Mittwoch, 11. Oktober 2017 02:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen