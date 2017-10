Nach Überfall auf Tankstelle drei Tatverdächtige verhaftet

Nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Berlin-Tempelhof im August sind jetzt drei 19 und 23 Jahre Tatverdächtige festgenommen und verhaftet worden. Hinweise aus der Bevölkerung hätten auf ihre Spur geführt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Schon am 4. Oktober habe einer der beiden 23-Jährigen unter seiner Meldeanschrift in Steglitz festgenommen werden können. Bundespolizisten hätten dann am 6. und 9. Oktober seine beiden mutmaßlichen Komplizen dingfest gemacht, als sie aus dem Ausland nach Berlin zurückgekehrt seien. Die Haftbefehle gegen das Trio ergingen wegen schweren Raubes.

Die drei Männer sollen am 5. August an einer Tankstelle in Tempelhof einen 25-jährigen Angestellten überfallen und mit einer Pistole bedroht haben. Geistesgegenwärtig habe der Tankwart den Alarmknopf gedrückt und sei in ein angrenzendes Büro geflüchtet, berichtete die Polizei seinerzeit. Er blieb unverletzt. Die Täter ergriffen die Flucht.