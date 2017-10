Auto fährt auf Laster auf: Zwei Tote auf A2 bei Magdeburg

Auf der A2 bei Magdeburg sind am Dienstagnachmittag zwei Männer aus Berlin ums Leben gekommen. Laut Polizei fuhren sie mit ihrem Auto an einem Stauende auf einen Sattelzug auf und gerieten unter den Anhänger. Sie hätten nur noch tot geborgen und bisher nicht identifiziert werden können. Nach dem Unfall blieb die Autobahn den Angaben zufolge in Richtung Berlin mehrere Stunden gesperrt.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 20:00 Uhr

Quelle: dpa

