dpa

Wie weiter mit Tegel? Treffen im November

Nach dem Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tegel wollen Berlin und Brandenburg voraussichtlich bei einem Treffen am 6. November über das Thema sprechen. Die beiden Regierungschefs Michael Müller und Dietmar Woidke (beide SPD) würden zu einer Landesplanungskonferenz an dem Tag einladen, sagte Berlins Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag. Dort werde Berlin sicherlich auch über die Ergebnisse des Volksentscheids berichten.

Die Finanzverwaltung werde außerdem schnellstmöglich zu einer Gesellschafterversammlung einladen. Die Ressorts des Berliner Senats seien dazu aufgerufen, eine Folgenabschätzung zu erstellen. «Wenn diese Folgenabschätzungen vorliegen, werden sie durch ein unabhängiges Begutachter-Verfahren bewertet», erklärte Sünder.

Die Ergebnisse gingen dann an die Fraktionen, deren Stellungnahmen dann wiederum an den Senat. Anschließend werden sie laut Sünder dem Abgeordnetenhaus zur Beschlussfassung vorgelegt. Bei dem Volksentscheid vor zweieinhalb Wochen hatten 56,4 Prozent der Wähler in Berlin für den Weiterbetrieb des Stadtflughafens gestimmt, den der rot-rot-grüne Senat weiterhin ablehnt.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller hatte eine Schlichtung und eine gemeinsame Kabinettssitzung mir Brandenburg angekündigt. Wer vermitteln könnte, steht nach Angaben Sünders noch nicht fest. Das Rätselraten treibe momentan Blüten, es fänden aber weiter Gespräche statt. Ob bei dem Treffen im November die kompletten Kabinette beider Länder zusammenkommen, werde noch geklärt.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen