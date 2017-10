Jüdische Gemeinde zeigt Schändung von Laubhütte an

Die Laubhütte der Gesetzestreuen Jüdischen Landesgemeinde Brandenburg ist nach deren Darstellung kurz vor dem jüdischen Festtag geschändet worden. Die im Hof des Gebäudes mit den Gemeinderäumen aufgebaute Hütte sei als Toilette missbraucht worden, sagte Shimon Nebrat von der Gemeinde am Dienstag. Es seien Exkremente gefunden worden - ob von Mensch oder Tier, ist noch unklar. Er sei fassungslos. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Potsdam bestätigte, dass Anzeige erstattet wurde. Die Ermittlungen liefen. Das Laubhüttenfest erinnert an den Auszug der Juden aus Ägypten und die 40-jährige Wanderschaft in die Wüste.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

