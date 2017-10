dpa

Berliner Senat: Zuzahlung an Kitas darf nur Ausnahme sein

An Berliner Kitas sollen Zuzahlungen nach dem Willen der Landesregierung nur noch die Ausnahme sein. Eltern hätten an einigen Kindertagesstätten zum Teil Zuschläge von 50 bis 600 Euro im Monat zahlen müssen, etwa für Sprachkurse oder den Betrieb einer Sauna, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag. Mit einer Gesetzesänderung, die noch durch das Parlament muss, sollen solche Zuschläge neu geregelt werden.

Ziel sei es, Eltern vor «ungewollten, finanziellen Verpflichtungen zu schützen», erklärte die Senatsbildungsverwaltung. Öffentlich geförderte Kitas sollen verlangte Zuschüsse künftig anmelden müssen. Die Höhe müsse von August 2018 an «angemessen» sein. Eine Höchstgrenze ist nicht festgelegt. Es gehe um regelmäßige Zahlungen, zu denen Eltern verpflichtet würden, sagte Scheres, nicht etwa um Einmalzahlung wegen eines Ausflugs oder eines Theaterbesuchs.

Grundsätzlich ist der Kitabesuch für viele Kinder in Berlin kostenlos. Derzeit müssen Eltern für die ersten fünf Jahre vor Schulbeginn keine Beiträge für die Betreuung in Krippe und Kindergarten zahlen. Allerdings müssen die Eltern das Essen finanzieren. Mit der geplanten Gesetzänderung sollen Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auch einen Rechtsanspruch auf eine Betreuung von sieben statt fünf Stunden am Tag haben.

