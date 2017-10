Bundespolizei geht gegen Bande von Taschendieben vor

Erfolg im Kampf gegen Taschendiebe: Die Bundespolizei hat am Dienstag in Berlin-Moabit eine dreiköpfige Familie festgenommen und Wohnungen von weiteren Verdächtigen in Berlin und Köln durchsucht. Gegen ein Ehepaar und seine 19-jährige Tochter seien drei Haftbefehle in Berlin vollstreckt worden, teilte die Bundespolizei mit. Es handele sich bei den mutmaßlichen Tätern überwiegend um Kroaten. Die Bande stehe im Verdacht, Taschendiebstähle an Berliner Bahnhöfen und in Nordrhein-Westfalen begangen zu haben.

Auch in Köln seien am Dienstag drei Wohnungen von Spezialkräften der Polizei durchsucht worden. Weitere Tatbeteiligte der Verhafteten sollen sich in der Domstadt aufhalten, hieß es. Bei den Durchsuchungen in Köln-Porz und Köln-Kalk fanden die Ermittler umfangreiche Beweismittel, auch Mobiltelefone. Es wurden Papiere zu einem hochwertigen Fahrzeug beschlagnahmt und das Auto gepfändet.

Außerdem werde wegen Sozialbetrugs ermittelt. Die Bundespolizei beziffert den Gesamtschaden der Taten auf rund 80 000 Euro. Die Ermittlungen waren bereits im vergangenen Jahr begonnen worden und erfolgten in Zusammenarbeit mit der kroatischen Polizei.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

