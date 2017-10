Fahrerflucht nach Schulbus-Unfall

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen Unfall mit einem Schulbus verursacht und dann Fahrerflucht begangen. Verletzt wurde bei der Kollision am Montag auf der Landstraße zwischen Wittstock/Dosse und Herzsprung niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Pkw-Fahrer sei direkt in der Mitte der beiden Fahrbahnen dem mit Schulkindern besetztem Bus entgegengekommen.

Der 52-jährige Busfahrer habe daraufhin nach rechts ausweichen müssen. Dabei stieß er den Angaben zufolge gegen die Seitenschutzplanke. Der Autofahrer setzte laut Polizei die Fahrt ungerührt fort. An dem Bus entstand Sachschaden, für die 30 Schüler wurde ein Ersatzbus bereitgestellt.

Quelle: dpa

