dpa

Bildungsverbund mit Chancen auf Deutschen Kita-Preis

Der Naturwissenschaftliche und kulturelle Bildungsverbund aus Berlin-Moabit ist für den Deutschen Kita-Preis nominiert. Er gehört zu den 15 Kandidaten in der Kategorie «Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres», wie die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung am Dienstag mitteilte. Mit dem Preis werden Initiativen ausgezeichnet, die sich in ihrem Heimatort für frühe Bildung, Betreuung und Erziehung engagieren.

Der Gewinner der Auszeichnung erhält 25 000 Euro, die vier Zweitplatzierten bekommen jeweils 10 000 Euro. In der Kategorie «Kita des Jahres» sind zudem vier Kindertagesstätten aus der Hauptstadt unter den Nominierten, wie Anfang Oktober bekanntgegeben wurde. Die beiden Preise werden am 3. Mai 2018 in Berlin verliehen. Insgesamt hatten sich nach Angaben der Stiftung über 1400 Kitas und kommunale Bündnisse beworben.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 15:20 Uhr

