Jugendlicher bei Messerstecherei lebensgefährlich verletzt

In Berlin-Friedrichsfelde hat ein 14-Jähriger einen 16-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die beiden seien am Montagnachmittag in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe der Täter das Messer gezückt und mehrfach auf den anderen eingestochen. Ein weiterer Jugendlicher sei leicht verletzt worden, als er versuchte, den Streit zu schlichten. Der Täter konnte von der Polizei festgenommen werden. Die Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags. Der Grund des Streits ist noch unklar.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 13:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen