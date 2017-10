Mädchen aus Brandenburger Kinderheim in Sachsen gefunden

Die Bundespolizei hat in der Nacht zum Montag zwei Mädchen aus einem Brandenburger Kinderheim in Bautzen aufgegriffen. Die beiden Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren waren aus dem Kinder- und Jugenddorf in Bad Wilsnack ausgebüxt, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Dienstag mitteilte. Am Bahnhof Bautzen war die Reise der Mädchen zu Ende. Sie waren aus Dresden kommend in der ostsächsischen Stadt gelandet. Bei der Kontrolle der Personalien stellte sich heraus, dass die beiden vermisst wurden. Sie kamen zunächst in ein Jugendschutzhaus der Stadt.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 11:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen