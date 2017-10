Fast alle Bahnstrecken nach Sturm wieder frei

Nach dem Sturm «Xavier» gibt die Bahn eine gesperrte Strecke nach der anderen wieder frei. Es muss aber noch eine Menge repariert werden. Deshalb ist weiterhin mit Verspätungen zu rechnen.

Berlin (dpa) - Bei der Deutschen Bahn normalisiert sich die Lage nach dem Sturm «Xavier» wieder. Fast alle Strecken seien wieder frei, teilte das Verkehrsunternehmen am Dienstag mit, dem fünften Tag nach dem Unwetter über Deutschland. So fahren die Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin seit Dienstag wieder in beiden Richtungen auf dem regulären Weg. Die Umleitung über Uelzen in Niedersachsen ist nicht mehr nötig. Weil noch Strommasten repariert werden müssten, sei die Strecke stellenweise nur eingleisig befahrbar, mit Verspätungen sei deshalb zu rechnen.