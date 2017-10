dpa

Bahnverkehr weiter beeinträchtigt

Die Auswirkungen des Sturmtiefs «Xavier» beeinträchtigen weiter den Bahnverkehr in Brandenburg. Die Arbeiten seien noch im vollen Gange, sagte ein Bahn-Sprecher am Dienstagvormittag. Betroffen ist unter anderem die Strecke Berlin-Cottbus. Wann dort wieder der Regelbetrieb laufen kann, ist noch nicht klar. Laut der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) ist zwischen Königs Wusterhausen und Lübbenau ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im Laufe der Woche solle die Strecke Königs Wusterhausen - Cottbus eingleisig befahren werden - zunächst im Dieselbetrieb, dann elektrisch, so der Bahn-Sprecher.

Die RE 7-Linie ist noch zwischen Flughafen Berlin-Schönefeld und Wünsdorf-Waldstadt unterbrochen. Sie soll im Laufe der Woche freigegeben werden.

Auch die Strecke von Berlin in Richtung Hamburg ist weiter beeinträchtigt. Sie soll erst vom kommenden Montag (16. Oktober) an wieder befahrbar sein, wie die Bahn mitteilte. Der Fernverkehr werde weiterhin über Stendal (Sachsen-Anhalt) und Uelzen (Niedersachsen) umgeleitet.

