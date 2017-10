dpa

Brennendes Auto: Polizei vermutet Brandstiftung

In Berlin-Hellersdorf ist ein Auto fast komplett ausgebrannt. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin hatte am späten Montagabend vom S-Bahnparkplatz Wuhletal aus das Feuer bemerkt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie näher heranfuhr, habe sie ein brennendes Auto und einen wegrennenden Mann gesehen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Ein Brandkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen