dpa

Raubüberfall auf Hotel

Berlin (dpa/bb) - Drei Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag ein Hotel in Berlin-Britz überfallen und beraubt. Einer der Täter klingelte an der Tür des Hotels in der Jahnstraße und gab vor, ein Zimmer mieten zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Als ein 29 Jahre alter Angestellte die Tür öffnete, stürmte der Täter zusammen mit zwei weiteren Unbekannten in das Hotel und hinter den Tresen. Sie bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und Pfefferspray und drängten ihn zurück. Dann öffneten sie die Kasse und nahmen Geld daraus. Außerdem entwendeten sie einen Behälter mit Geld. Anschließend flohen die drei Räuber. Der Angestellte blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

