Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Berlin

Bei einem Verkehrsunfall sind am Montagabend in Berlin fünf Menschen verletzt worden. Alle fünf seien in Krankenhäuser gebracht worden, erklärte die Polizei in der Nacht zum Dienstag auf Nachfrage. Genauere Informationen zum Unfallhergang, den Verletzten oder dem Ausmaß des Schadens gab es zunächst nicht. Der Unfall ereignete sich am Mariendorfer Damm im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Die «B.Z.» berichtete auf ihrer Internetseite, ein Mann sei mit seinem Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Reihe parkender Wagen gekracht.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 05:40 Uhr

Quelle: dpa

