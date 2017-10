Fünf Verletzte und sieben beschädigte Autos bei Unfall

Ein 18-jähriger Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und kracht gegen ein geparktes Auto. Die Bilanz des Unfalls: Fünf Verletzte, sieben beschädigte Autos.

Berlin (dpa/bb) - Ein 18-jähriger Autofahrer hat in Berlin-Mariendorf einen Unfall verursacht, bei dem fünf Menschen verletzt worden sind. Der 18-Jährige war am Montagabend gegen 22.00 Uhr auf dem Mariendorfer Damm unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Vermutlich weil er zu schnell fuhr, verlor der junge Mann die Kontrolle über das Auto. Der Wagen krachte gegen ein am Straßenrand abgestelltes Auto.