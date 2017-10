dpa

Landkreis Barnim: Professionellen Müllsündern auf der Spur

Eberswalde (dpa/bb)- Der Landkreis Barnim will jetzt verstärkt gegen professionelle illegale Abfallentsorger vorgehen. Ab Oktober wird eine Müllstreife die berlinnahen Regionen kontrollieren, in denen bisher unbekannte Täter in den Nächten ganze Lkw-Ladungen voller Bauschutt und Sperrmüll abkippen. In der Regel handelt es sich dabei um Stoffe, deren Entsorgung sehr teuer ist, wie Asbest oder teerhaltige Dachpappe.

Nach Angaben von Joachim Hoffmann, Leiter des Barnimer Bodenschutzamtes, trat dieses Phänomen erstmals im vergangen Jahr rings um das Autobahndreieck Barnim auf. In 15 Fällen hätten professionelle Müllsünder unbemerkt Abfall in großem Stil am Rand von Landstraßen einfach abgeladen. In diesem Jahr wurden bereits 40 Fälle registriert. Die Entsorgung dieser Müllberge kostete dem Landkreis bereits rund 100 000 Euro. Mit dem Forstbereich, der Polizei und dem Landeskriminalamt werden künftig Kontrollen abgestimmt, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Auch die Bevölkerung werde um Mithilfe gebeten, so Hoffmann.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 05:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen