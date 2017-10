dpa

Früherer DDR-Funktionär König: «Warten wir die Zukunft ab»

Die DDR-Jugendorganisation FDJ (Freie Deutsche Jugend) hatte 1976 rund 2,2 Millionen Mitglieder. Das seien nahezu zwei Drittel aller Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren gewesen, schreibt der frühere Jugendfunktionär Hartmut König in seiner Autobiografie, die an diesem Freitag erscheint. Am 14. Oktober wird König 70 Jahre alt.

Für junge Menschen habe es in der DDR viele Angebote gegeben. Der Jugendverband organisierte Talente-Ausscheide, Theatertage, Rockkonzerte, Poetenseminare und Liedersommer, wie der frühere Sekretär des Zentralrates der FDJ schreibt. Sollte da nichts hängengeblieben sein, was heute faire Anerkennung verdiene, fragt König in dem Buch mit dem Titel «Warten wir die Zukunft ab».

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 05:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen