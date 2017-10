dpa

Kardinal Marx spricht zu Hauptstadt-Politikern

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, tritt heute zur traditionellen Ansprache der katholischen Kirchenspitze an die Berliner Politik an. Zum St. Michael-Jahresempfang in der Katholischen Akademie werden neben Mitgliedern des Bundeskabinetts auch Vertreter aus Kirche, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft erwartet. Marx wird sich dabei auch zu aktuellen Fragen äußern. Der Erzbischof von München und Freising ist seit 2014 Vorsitzender der Bischofskonferenz.

