15-Jährige sexuell ausgebeutet? Prozessbeginn in Berlin

In einem Prozess um sexuelle Ausbeutung eines 15 Jahre alten Mädchens in Berlin-Wedding müssen sich ab Dienstag (9.00 Uhr) neun Verdächtige vor dem Landgericht verantworten. Ein 19-Jähriger gilt als Hauptangeklagter. Er soll von der Schülerin verlangt haben, sich zu prostituieren. Daran sei seine mitangeklagte Mutter beteiligt gewesen. Der 19-Jährige soll das Mädchen, das Ermittlungen zufolge ohne Bleibe war, im Sommer 2016 gegen ihren Willen an mutmaßliche Freier vermittelt haben. Sechs 18- bis 29-jährige Männer sind wegen sexueller Handlungen mitangeklagt. Zu Übergriffen sei es unter anderem in einem Keller gekommen. Die Anklage lautet unter anderem auf Vergewaltigung, Zuhälterei und Freiheitsberaubung.

Letzte Änderung: Dienstag, 10. Oktober 2017 00:10 Uhr

