Dachbrand in Berlin-Charlottenburg schnell gelöscht

Auf dem Dach eines mehrgeschossigen Wohnhauses in Berlin-Charlottenburg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr gerieten auf dem im Ausbau befindlichen 6. Dachgeschoss des Hauses in der Pestalozzistraße Bauabfälle in Brand. Die Flammen breiteten sich auf etwa fünf Quadratmetern aus. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Die Bewohner der übrigen fünf Geschosse mussten auch nicht ihre Wohnungen verlassen.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 21:40 Uhr

