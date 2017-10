dpa

Taliban-Mitgliedschaft: Haftstrafe für 29-Jährigen

Ein 29-jähriger Afghane ist wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung bei der Terrorgruppe Taliban zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht sprach den Mann aus Afghanistan am Montag zudem des versuchten Totschlags in zwei Fällen schuldig. Der Angeklagte habe sich in der Zeit von 2009 bis Sommer 2015 in seiner Heimat den radikalislamischen Taliban angeschlossen und sei an zwei bewaffneten Überfällen auf Polizeistationen beteiligt gewesen. Er habe Sperrfeuer abgegeben, hieß es im Urteil.

Der 29-Jährige hatte zu Prozessbeginn im April bestritten, für die Terrororganisation gekämpft zu haben. «Ich habe gelogen, um als Flüchtling anerkannt zu werden», erklärte der Angeklagte. Er hatte nach seiner Einreise in Deutschland behauptet, er habe sich von den Taliban abgewandt und sei geflohen.

Die Richter sahen keinen Anhaltspunkt für eine erfundene Geschichte. Der 29-Jährige habe vielmehr im Prozess gelogen. Nach Überzeugung des Gerichts hatte sich der Angeklagte in seinem Heimatdorf auf Druck eines Onkels den Taliban angeschlossen, ohne sich zu radikalisieren. Ob bei seinen Kampfeinsätzen, bei denen er mit einer Kalaschnikow bewaffnet gewesen sei, Polizisten verletzt wurden, sei nicht festgestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf Jahre Haft gefordert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

