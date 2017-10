Bezirksamt Neukölln räumt illegal betriebenes Hostel

Das Berliner Bezirksamt Neukölln hat am Montag ein nach seinen Angaben illegal betriebenes Hostel ohne Baugenehmigung geschlossen. Das Fantastic Foxhole Hostel in der Weserstraße sei durch die bezirkliche Bau-und Wohnungsaufsicht geschlossen und versiegelt worden, teilte das Bezirksamt mit. Stadtentwicklungsstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) bedauerte den Schritt. «Der Betreiber hat uns aber leider keine andere Wahl gelassen. Die Strategie darauf zu hoffen, dass der Bezirk einen vorsätzlichen und fortgesetzten Rechtsbruch einfach toleriert, geht in Neukölln nicht auf», teilte Biedermann mit.

Pächter Hagen Wittenborn kritisierte die Räumung als unverhältnismäßig. Zudem sei die Räumung vorher nicht durch einen Gerichtsvollzieher angekündigt worden, erklärte er in einer Pressemitteilung.

Quelle: dpa

