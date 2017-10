«Kampfradler» verletzt Frau schwer: Polizeifahndung

Die Berliner Polizei fahndet nach einem sogenannten Kampfradler, der eine ältere Frau bei einem Unfall schwer verletzt hat. Der Fahrradfahrer, ein junger Mann, fuhr am Abend des 2. Oktober über einen Fußgängerweg in Zehlendorf und erfasste dabei eine Hundeleine, an der eine 68-jährige Frau ihren Hund ausführte. Die Frau stürzte, wurde ein paar Meter mitgeschleift und an Arm und Schulter verletzt. Der Radfahrer hielt kurz an, entschuldigte sich und flüchtete anschließend.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

