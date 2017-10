dpa

Hertha-Torwart Jarstein trainiert individuell

Der norwegische Torhüter Rune Jarstein von Hertha BSC hat nach der Länderspielpause mit dem Mannschaftstraining ausgesetzt. Der 33-Jährige werde wie am Montag auch am Dienstag noch wegen leichter Knieprobleme individuell trainieren, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist mit. Jarstein stand beim 8:0 von Norwegen in San Marino am vergangenen Donnerstag im Tor, beim 1:0 über Nordirland am Sonntag saß er auf der Bank. Fünf Tage vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) standen der deutsche Nationalspieler Marvin Plattenhardt und der Ivorer Salomon Kalou bereits wieder auf dem Trainingsplatz.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

