Mindestens 20 000 Bäume durch Sturm beschädigt

Sturm «Xavier» hat auch in den Berliner Wäldern Chaos angerichtet: Mindestens 20 000 Bäume wurden laut einer Schätzung der Senatsumweltverwaltung erheblich beschädigt oder umgeknickt. «Wir warnen weiterhin davor, in die Wälder zu gehen. Baumkronen können instabil sein und Äste können herabstürzen», sagte Derk Ehlert, Experte der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, am Montag. Es werde noch mehrere Wochen dauern, bis alle Wanderwege wieder frei zugänglich seien. Die Waldspielplätze müssten bis auf Weiteres gesperrt bleiben. «Im Vordergrund steht für uns die Sicherheit», erklärte Ehlert.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 15:30 Uhr

