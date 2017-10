dpa

Schülerin rennt auf Straße und wird schwer verletzt

Bei dem Versuch noch rechtzeitig zu ihrem Bus zu kommen, ist eine Zwölfjährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei am Montagmorgen auf den Kladower Damm in Berlin-Gatow gerannt, um einen BVG-Bus zu erreichen, der auf der anderen Straßenseite hielt. Eine 39 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind mit ihrem Auto an. Die Schülerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 15:21 Uhr

