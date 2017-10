Menschen-Museum verhüllt Plastinate

Mit einer Reihe verhüllter Exponate hat das Menschen-Museum von Leichenplastinator Gunther von Hagens (72, «Körperwelten») wiedereröffnet. Die Schau am Alexanderplatz war zuletzt für mehrere Tage wegen Umbaus geschlossen - mit der Verhüllung von zehn Ganzkörperplastinaten in verschiedenen Posen wollen die Betreiber nun Auflagen des Bezirks Mitte erfüllen. Einem Gerichtsurteil zufolge muss das Museum bei Plastinaten nachweisen, dass der Körperspender eine Einwilligungserklärung erteilt hat. Zu sehen sind nun auch plastinierte Tiere, darunter ein Löwe.

Der an Parkinson erkrankte Gunther von Hagens, der nach längerer Zeit erstmals wieder in Berlin vor Kameras trat, sprach mit Blick auf den seit Jahren andauernden Streit mit dem Bezirk von einem «kulturpolitischen Trauerspiel», die Diskussion sei «würdelos», das Museum müsse bleiben. Seine Frau, Kuratorin Angelina Whalley, kündigte an, den Rechtsstreit mit dem Bezirk weiterzuführen.