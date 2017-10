Unbekannter Sprengkörper zerstört Garage

In Frankfurt (Oder) haben Unbekannte einen Sprengkörper in eine Garage geworfen und damit einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro verursacht. Die Täter schraubten nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag ein Lüftungsgitter ab, um den unbekannten Sprengstoffkörper durch die Öffnung werfen zu können. Die Druckwelle der Explosion hob das Dach an, sprengte eine Blechtür auf und beschädigte die Wände. Kriminaltechniker des LKA untersuchten den Tatort an der Buckower Straße am Montag. Die Polizei ermittelt wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

