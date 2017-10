dpa

Chlorgas in Schwimmbad in Berlin-Buch ausgetreten

Berlin (dpa/bb) - In einer Schwimmhalle in Berlin-Buch ist am Montag Chlorgas ausgetreten. Die Gefahr war nach kurzer Zeit gebannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen mit Atemwegsreizungen wurden vor Ort behandelt. Die Chemikalie war aus einem Technikraum im Kellergeschoss entwichen. Die Behälter wurden laut Sprecher abgedichtet, die Halle in der Wolfgang-Heinz-Straße gelüftet. Mitarbeiter der Schwimmhalle hatten noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude geräumt. Diese war vorsorglich mit 80 Einsatzkräften angerückt. Die Feuerwehrleute seien zum Teil bereits wieder abgerückt, hieß es. Die Schwimmhalle blieb zunächst geschlossen.

