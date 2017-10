dpa

Einbruch in Ausländerbehörde in Moabit

Unbekannte sind in die Ausländerbehörde in Berlin-Moabit eingebrochen. Sie brachen unter anderem einen Schrank auf und stahlen amtliche Blankodokumente, Behördenstempel und Siegel, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden in vier Büroräumen mit Feuerlöscher entleert. Der Einbruch wurde am frühen Montagmorgen festgestellt. Mitarbeiter meldeten den Vorfall in dem Gebäude am Friedrich-Krause-Ufer gegen 5.45 Uhr der Polizei. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei ermittele in alle Richtungen, hieß es.

