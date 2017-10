dpa

Taschendiebe bestehlen schlafenden Mann in S-Bahn

Zivilfahnder der Bundespolizei haben in einer Berliner S-Bahn drei jugendliche Taschendiebe auf frischer Tat ertappt. Die 16-Jährigen hatten laut Polizei einem schlafenden Reisenden am frühen Sonntagmorgen in der S-Bahn-Linie 7 am Bahnhof Ahrensfelde sein Smartphone gestohlen, wie die Bundespolizei mitteilte. Während einer der Jugendlichen das Mobiltelefon nahm, hatten sich seine zwei Komplizen vor den Mann gestellt, um die Sicht darauf zu verdecken. Die Fahnder beobachteten das Geschehen jedoch trotzdem und nahmen die teils schon polizeibekannten Jugendlichen fest. Gegen sie wird wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

