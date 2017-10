Zahlreiche Schlossgärten weiter nicht zugänglich

Die Aufräumarbeiten in den Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg nach Sturm «Xavier» werden noch einige Tage in Anspruch nehmen. Erst nach und nach könnten einige Anlagen wieder für Spaziergänger geöffnet werden, sagte Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung, am Montag.

Mindestens bis Mittwoch bleibe unter anderen der Neue Garten in Potsdam gesperrt, wo mindestens 80 Bäume umstürzten. Auch die Gärten von Paretz, Caputh und Saccrow seien nicht zugänglich, die Schlösser könnten jedoch besichtigt werden. Der Park des Schlosses Berlin-Hohenschönhausen dürfe nur in Begleitung von Mitarbeitern betreten werden, das Schloss hingegen sei offen. In Rheinsberg sind nach den Angaben noch einige Wege gesperrt. Dort waren acht Bäume umgestürzt und Mauer am Seepavillon umgefallen.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen