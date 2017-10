dpa

Mann in gestohlenem Auto flüchtet vor Polizei

Ein Autofahrer hat in Pankow versucht vor der Polizei zu fliehen, weil er in einem gestohlenen Wagen unterwegs war. Der 27-Jährige war den Beamten in der Nacht zum Montag aufgefallen, weil er offensichtlich zu schnell fuhr. Er schaltete sein Licht aus als er den Streifenwagen bemerkte, in der Hoffnung so entkommen zu können. Die Polizisten stoppten ihn schließlich in der Mendelstraße. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte sich heraus, dass der Wagen bereits Anfang Oktober als gestohlen gemeldet worden war. Der 27-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen