Artefakte aus KZ-Gedenkstätten online

Artefakte aus den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück sind nun mit einem eigenen Weblog im Internet. Dieser ist Bestandteil eines Forschungsprojektes der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, teilte die Stiftung am Montag in Oranienburg mit.

Unter der Rubrik «Objekte im Fokus» werden ausgewählte Gegenstände aus den Sammlungen der beiden Gedenkstätten mit ihrer Geschichte vorgestellt. Mit dem Blog sollen andere Wissenschaftler und Interessierte bereits während der Forschungsarbeiten einbezogen werden.

In den kommenden drei Jahren sollen mehrere Hundert Objekte erforscht werden, die Frauen und Männer während der Haftzeit im KZ angefertigt haben, wie Zigarettenspitzen, Miniaturen aus Zahnbürstenstielen, bestickte Tücher oder Adressbücher. Zudem ist die Konservierung der Objekte wichtiges Thema.

