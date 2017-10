dpa

Enger Spielplan für ALBA Berlin

Der enge Spielplan zum Saisonstart lässt ALBA Berlin nicht zur Ruhe kommen. Nach vier Spielen in acht Tagen steht der Hauptstadtclub vor weiteren drei Partien innerhalb einer Woche. Nach dem 89:80 nach Verlängerung beim Mitteldeutschen BC am Sonntag sagte Sportdirektor Himar Ojeda: «Zu Beginn haben wir einige Fehler in der Defensive gemacht. Wir haben aber zu wenig Zeit um zu trainieren, damit wir Dinge korrigieren können. Das ist schwierig.» So muss derzeit jeder Tag genutzt werden. «Auch am Montag kann das Team nicht freibekommen», sagte Ojeda.

Bereits am Mittwoch startet ALBA mit dem Heimspiel gegen Partizan Belgrad in den Eurocup. Am Freitag steht das Auswärtsspiel in Göttingen an, Sonntag kommt der alte Rivale Telekom Baskets Bonn nach Berlin. «Für diese drei Spiele haben wir nur vier Trainingseinheiten. Das ist zu wenig», so der Spanier. «Wir müssen jetzt in den Spielen lernen.»

Erfolge machen den Prozess für das neuformierte Team natürlich einfacher. Ojeda zog aus dem Zittersieg gegen den Aufsteiger einen positiven Aspekt. «Nach dem schlechten Start sind wir gut zurückgekommen. Auch in der Verlängerung haben wir das gut gemacht», sagte der Sportdirektor. «Es ist wichtig, so ein enges Spiel zu gewinnen, fokussiert zu bleiben und einen Weg zum Sieg zu finden. Davon können wir in Zukunft profitieren.»

