dpa

Bio-Brotboxen für Erstklässler

Vollkornbrot, Streichkäseecken, Getreideriegel und Kinderbananen - alles aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft - gab es am Montag für rund 57 000 Erstklässler in Berlin und Brandenburg. Die Bio-Brotbox wurde in Potsdam von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) in einer Grundschule an Mädchen und Jungen einer ersten Klasse verteilt. «Wer in der Schule konzentriert lernen will, muss etwas im Bauch haben. Wichtig ist gesundes, nahrhaftes Essen, das bekömmlich ist und gut schmeckt», sagte sie. Das sei die richtige Grundlage für einen langen Schultag.

400 Freiwillige hatten am Sonntag in Berlin die Boxen für die Region gefüllt. Mehr als 40 Unternehmen unterstützen das Projekt.

Die Initiative Bio-Brotbox entstand 2002, seit 2006 gibt es die Aktion auch in Brandenburg. Bislang wurden nach ihren Angaben in Berlin und Brandenburg 770 000 Boxen verteilt, insgesamt waren es bundesweit bereits 2 Millionen Stück. Ziel der Initiatoren ist: jedes Kind soll ein gesundes Frühstück bekommen.

Letzte Änderung: Montag, 9. Oktober 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen