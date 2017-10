Mehrere mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Berlin (dpa/bb) - Ein aufmerksamer Zeuge hat in Berlin-Marzahn geholfen, mehrere mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Der Zeuge hatte am Sonntagabend beobachtet, wie zwei Männer versuchten, die Balkontür einer Wohnung am Blumberger Damm aufzubrechen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Als die alarmierten Polizisten eintrafen, flohen die Männer zu einem Auto, mit dem sie davon fuhren. An der Landsberger Allee konnte die Polizei jedoch die beiden mutmaßlichen Einbrecher, sowie zwei weitere Männer, die auch im Auto saßen, festnehmen. Die Männer waren im Alter von 21 bis 24 Jahren.

